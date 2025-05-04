Haberler

Amed 4-0 Adanaspor’u Yendi. Servet Çetin Mutlu. Başsağlığı Diledi. Sezonu İyi Kapatmayı Umuyor

AMED SPORTİF FAALİYETLER’İN GALİBİYETİ

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Adanaspor’u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Servet Çetin, “Maalesef geçen hafta kaybettiğimiz için bu haftanın çok fazla önemi olmadı. Yine de 3 puanı hanemize yazdırdığımız için mutluyuz.” şeklinde konuştu.

TBBM BAŞKANVEKİLİNE BAŞSAĞLIĞI

Çetin, maç sonrasında hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı dileğinde bulundu. Ayrıca Adanaspor’un daha önce ligden düştüğünü anımsatarak, “Aslında maça kötü başladık. Golleri bulduktan sonra ritmimizi de yakaladık. Topun hakimiyeti bizdeydi ama daha fazla pozisyon üretebilirdik.” ifadesini kullandı.

SEZONUN SON MAÇI VE HAZIRLIKLAR

“Cevaplamanın önemi azalmış durumda. Farklı skorla kazandık ve 3 puanı aldık. Maalesef geçen hafta kaybettiğimiz için bu haftanın çok fazla önemi olmadı.” diyen Çetin, “Bir maçımız kaldı. İnşallah o maçımıza da çok iyi şekilde hazırlanıp, kimsenin emeğine sıkıntı yaratmayacak şekilde sezonu kapatacağız.” şeklinde umutlarını dile getirdi.

ADANASPOR CEPHESİNDEN YORUM

Adanaspor’un teknik sorumlusu Yılmaz Akbaşlı ise maç hakkında, “Sahada ne kadar iddian varsa o kadar enerjin olur. İddian yoksa enerji, performans düşer. Bugün de böyle bir olaydı. Rakibimizi kutluyoruz, başarılar diliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Antalya’da Şüpheli Yakalandı, Tutuklandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde, Sinan D. tartıştığı genç kızı 7 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Antalya'da yakalanan zanlı tutuklandı, yaralı Deniz A. hastanede tedavi altında.
Haberler

Burdur’un Tefenni İlçesinde Sinan D., Deniz A.’yı Bıçakladı. Şüpheli Antalya’da Yakalandı, Tutuklandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde bir alkollü mekanda çıkan tartışmada, genç kızı bıçaklayan zanlı Antalya'da yakalanarak tutuklandı. Olay, 2 Mayıs'ta gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.