Amed Deplasmanı Zor Olacak

SIVASSPOR’UN HAZIRLIK MAÇI AÇIKLAMASI

Sivasspor’un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, hafta sonunda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin, “Zor bir deplasman aynı zamanda güzel de bir deplasman. Güzel bir maç oynayabileceğimiz bir deplasman” ifadesini kullandı. Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısına çıkacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.

BODRUM MAÇINI DEĞERLENDİRME

Osman Zeki Korkmaz, antrenmanın öncesinde düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirerek, “Ligde 2. maçımızı oynadık. Önümüzdeki 2 maçı evde oynamayacağız. Ardından da milli ara olacak. Uzun bir ara vereceğiz Sivas’ta maç oynamak için. Bodrum maçından sonra söylediğim gibi, herkesin gördüğü eksikler vardı. Hem oyun hem de oyuncu anlamında. Bodrum maçında skor olarak olmasa da oyun olarak tatmin olduğumuz bir hafta geçirdik. 1 haftada takım güzel bir gelişim gösterdi. Sivasspor en kötü bu kadar oynamalı bundan sonrasında. Üzerine koyarak devam etmeliyiz. Transfer sezonu devam ediyor. 1-2 oyuncu takviyesi daha yapacağız. Acele etmeden son ana kadar araştıracağız” dedi.

A MED DEPLASMANI HAKKINDA

Amed Sportif Faaliyetler maçının zorlu geçeceğine dikkat çeken Korkmaz, “Rakibin analizini yaptık. Amed Spor, geçen sene bu ligde tecrübelenmiş bir takım. Transfer anlamında kuvvetli takımlardan biri. Çok iyi hazırlandıkları kesin. Ligde onlar da bizim gibi biraz geride kaldılar. Amed için iç sahada final görecekleri bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz yolumuza tane tane devam ediyoruz. Zor bir deplasman, aynı zamanda güzel de bir deplasman. Güzel bir maç oynayabileceğimiz bir deplasman. Gittiğimiz her stadyumda kendi futbol kültürümüzü sahaya koymaya çalışan bir kulübüz. Hedefimiz, olumlu tempolu futbolumuzu artırarak devam etmek” şeklinde konuştu.

ANTRENMAN DETAYLARI

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Antrenman, koşu ile başladı ve ısınma çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı. Antrenmanı, bir grup taraftar da takip etti.