Amed’in Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA GÜVEN TAZELEDİ

Amed Sportif Faaliyetler’de yapılan olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Burç Baysal, yalnızca kendisinin aday olduğu seçimde güven tazeledi. Geçen sezonu 1’inci Lig’de 57 puanla 9’uncu sırada tamamlayan kulüp, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde kongre düzenledi. Kongrede, Burç Baysal, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarların yanı sıra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun, Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Gülşen Sincar gibi çok sayıda spor insanı hazır bulundu. Eski Kulüp Başkanı Av. Metin Kılavuz’un divan başkanlığını üstlendiği kongrede, faaliyet raporu ve gelir gider tablolarının onaylanmasının ardından seçime tek listeyle katılan Burç Baysal, oy çokluğu ile yeniden başkan seçildi.

BURÇ BAYSAL’DAN TEŞEKKÜR VE HEDEFLER

Delegelere teşekkür eden Baysal, “Hedefimiz Süper Lig” açıklamasıyla beraber, zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti. “Malumunuz 12 Kasım sürecinde yönetim kurulumuz görevi devraldı. Bu süre içerisinde, bizden önceki yöneticiler gibi zorluklarla karşılaştık. Ligi memnun edici bir yerde tamamlayamadık. Ancak, ligin düşme hattı ile Play-Off’a kalan yapı arasında büyük bir fark olduğunu biliyoruz. 12 Kasım’daki kongrede, başımızı eğmeyen bir mücadeleci yapı oluşturacağımıza dair taahhüt vermiştim. Bu anlamda hiçbir takıma baş eğdirmedik. Amedspor’un ismi, hakem hataları gibi konuları da hatırlayınca, ligin ilk yarısını 6’ncı sırada bitirdik. Ama bazı çevreler, bu durumun yaratacağı avantajları sorguladı. 2’nci yarıda kaybettiğimiz puanlar oldukça değerliydi. TFF ile yaptığımız görüşmelerde, federasyonun yapısının bizim aleyhimize olduğunu gördük.” dedi.

KAYA: AMEDSPOR’UN YÖNETİMİ FARKLI VE ÖRNEK

Daha sonra söz alan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, ilk yönetimin çalışmalarına teşekkür etti. Kaya, Amedspor’un sadece takımıyla değil, yönetim şekliyle de Türkiye’nin ender kulüplerinden biri olduğunu belirtti. “Baktığımızda, Amedspor’un yönetim kurulu, istişare kurulu ve geniş kadrosuyla doğru bir yönetim anlayışına sahip olduğunu görmekteyiz. Hem yönetim hem de mali yönetim anlamında başarılı bir yapı oluşturulmuştur.” şeklinde konuştu.