Haberler

Amed SF, Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Diyarbakır Stadyumu’nda gerçekleştirildi. İlk gol, 8. dakikada Erzurumspor’un oyuncusu Mustafa Fettahoğlu’ndan geldi. Ancak, Amed SF hemen yanıt vererek, 10. dakikada Dia Saba’nın attığı golle durumu eşitledi. Bu ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda, ev sahibi ekip Amed, Fernando’nun kaydettiği golle öne geçti. Ancak, Erzurumspor, 87. dakikada Eren Tozlu’nun penaltıdan attığı golle skoru 2-2 yaptı ve mücadele beraberlikle sonuçlandı. Amed SF’nin yeni transferi Mbaye Diagne, bu maçta ilk 11’de yer aldı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Sonuç olarak, Diyarbakır ekip, sezonun ilk puanını alırken, konuk takım Erzurumspor 4 puana ulaşmayı başardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Amed Sportif Faaliyetler Üzgün, Seri İstiyor

Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası taraftarlara 3 puan veremedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.
Haberler

Sungurlu’da Atık Plastik Yüklü Tır Yangını

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, atık plastik yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangın, tırın lastiklerinden başlayarak tüm dorsayı sardı ve yolu kapattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.