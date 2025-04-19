Amed Sportif, Çorum’u yendi

AMEDE SPORTİF’İN BAŞARILI PERFORMANSI

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Ahlatcı Çorum FK’yı 1-0’la geçti. Maç sonrası Amed Sportif Faaliyetler’in teknik direktörü Servet Çetin, “Üç net pozisyonumuz vardı. Golü bulmuş olsaydık rahat bir maç izleyecektik. Çok iyi bir takıma karşı 3 puan aldık.” diyerek galibiyetin önemini vurguladı. Çetin, basın toplantısında rakip teknik direktör Tuncay Şanlı’ya da tebriklerini iletti. İlk yarıda üstünlük sağladıklarını belirten Çetin, ikinci yarıda tedbir alarak rakiplerinin oyununu kısıtladıklarını ifade etti.

TEKNİK DİREKTÖR ÇETİN’İN ANALİZİ

İkinci yarıda net pozisyon vermediklerini ve topa sahip olma oranlarının yüksek olduğunu anlatan Çetin, orta sahada oyuncuların performanslarını artırmak için takviyeye gittiklerini söyledi. “Daha da sıkı tuttuk ve bu kez biz geçiş yakaladık. Üç net pozisyonumuz vardı. Golü bulmuş olsaydık rahat bir maç izleyecektik. Çok iyi bir takıma karşı 3 puan aldık.” diyen Çetin, oyuncularını da gösterdikleri çaba için tebrik etti. Eski oyunlarına kıyasla bir düşüş olduğunu belirten Çetin, topla oynama sayısının yüksekliğinin ve pozisyona girmeleri açısından iyi olduklarını ifade etti.

HEDEF BELLİ, MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı ise maçın final havasında geçtiğini belirtti. Eşit puana sahip oldukları için iki takımın da kazanma arzusu taşıdığını dile getiren Şanlı, “Oyuna iyi başladık. Pozisyonlarımız da vardı. Bu oyun hatalar oyunu. Bazı basit hatalar yaptık. Çok güzel bir atmosferde oynadık.” şeklinde konuştu. Taraftara teşekkür eden Şanlı, kazanan bir takımları olma amacıyla yola devam edeceklerini ifade etti. “Kazanmak istiyorduk. Kaybettik. Servet hocamı ve ekibini tebrik ediyorum. Kalan maçlarımızda en iyi mücadeleyi göstereceğiz.” diye ekleyen Şanlı, geleceğe umutla baktıklarını belirtti.