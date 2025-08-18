Amed Sportif Faaliyetler 1 Puan Aldı

AMED SPORTİF FAALİYETLER VE ERZURUMSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 2’nci haftasında evinde karşılaştığı Erzurumspor ile 2-2 berabere kalarak haftayı bir puanla tamamladı. Maç sonrası iki takım teknik direktörleri, Amed Sportif Faaliyetler’den Mehmet Altıparmak ve Erzurumspor’dan Serkan Özbalta, değerlendirmelerde bulundu.

MEHMET ALTIPARMAK’IN DEĞERLENDİRMESİ

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maç sonrasındaki açıklamasında “Öncelikle kaçırdığımız 3 puan için çok üzüntülüyüz. Taraftarımıza öncelikle buradan teşekkür etmek istiyoruz. Bugün muhteşem bir Amedspor taraftarı vardı. Maçın başından sonuna kadar bizi müthiş desteklediler. Onlara da sezonun ilk maçında ilk iç saha galibiyetini armağan etmek istiyordum. Buna çok da yaklaştık ama sonlarda yediğimiz penaltı golüyle bir puan almak zorunda kaldık.” dedi. İlk yarıda topa sahip olup pozisyonlar yakaladıklarını ancak ikinci yarının başında rakibin daha fazla topa sahip olduğunu belirten Altıparmak, “2-1 öne geçtikten sonra rakip üzerimize gelmeye başladı. İyi bir takıma karşı oynadık. Bugün galip gelmeliydik, maçın sonunu iyi oynamalıydık.” şeklinde konuştu.

Altıparmak, hakem hakkında da şu ifadelere yer verdi: “Hakem maçın genelinde özellikle ikinci yarı çoğu şeyde takdir haklarını rakipten yana kullandı. Biz ondan bir şey beklemiyoruz. Sadece söylediklerimizin dikkate alınmasını istedik.”

SERKAN ÖZBALTA’IN GÖRÜŞLERİ

Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise, “Ligin ikinci haftası, geçen hafta Amed takımı deplasmanda kaybettiği maçtan ötürü içeride seyircisiyle ve iyi transferlerle hızlı bir başlangıç yapmak istediler. Ama 1-0 öne geçtikten sonra hemen gol yememiz güven zedelenmesine neden oluyordu.” dedi. Ancak hızlı bir şekilde geri döndüklerini belirten Özbalta, aldıkları bir puanın kendileri için umut verici olduğunu söyledi.

Özbalta, “Biraz bu kültürümüzü değiştirmemiz lazım. Hayata, dünyaya, futbola daha olumlu bakmalıyız.” diyerek, takımın geleceğe daha pozitif bir bakış açısıyla ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

GERGİNLİKLER VE SONRASI

Maçın bitiş düdüğü sonrası iki takımın futbolcuları arasında gerginlikler yaşandı ve bazı taraftarlar sahaya girdi. Sonrasında her iki takım futbolcuları ile hakemler, polis ekipleri eşliğinde soyunma odasına götürüldü. Bu durum, maçı gerilimli bir atmosfer içerisinde tamamlamalarına neden oldu.