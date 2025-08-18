Amed Sportif Faaliyetler, 2-2 Beraberlik

MAÇIN DETAYLARI

Gıyasettin TETİK, Selim KAYA, Seyfettin EKEN tarafından Diyarbakır’da oynanan karşılaşmanın hakemleri Yiğit Arslan, Şenol Bektaş, Samet Özkul ve Berkay Erdemir olarak belirlendi. Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Sinan Kurt, Y. Cassubie (Dk. 46 Oktay Aydın), Alberk Koç (Dk. 78 Çekdar Orhan), Dia Saba, A. Traore (Dk. 77 Kahraman Demirtaş), Fernando (Dk. 77 Muhammed Yıldırım) ve Mbaye Diagne yer aldı. Erzurumspor ise M. Orbanic, Yakup Kırtay, G. Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, B. Baiye, G. Crociata (Dk. 90+2 Adem Eren Kabak), Benhur Keser (Dk. 90+2 Furkan Özhan), Sefa Akgün (Dk. 78 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 79 M. Bozic) ve Eren Tozlu (Dk. 90+2 Gerxhaliu) ile sahaya çıktı.

GOLLER VE KARTLAR

Karşılaşmada ilk golü Erzurumspor, 8’inci dakikada Mustafa Fettahoğlu ile buldu. Bu durumdan kısa bir süre sonra, Amed Sportif Faaliyetler, 10’uncu dakikada Dia Saba’nın sağ ayağıyla attığı golle eşitliği sağladı ve maç 1-1’lik skorla ilk yarıda sona erdi. İkinci yarıda, Amed Sportif Faaliyetler, 58’inci dakikada Fernando’nun ceza sahası dışından attığı sert şutla öne geçti: 2-1. Ancak, 87’nci dakikada Erzurumspor, Eren Tozlu’nun penaltıdan attığı golle maçı eşitledi: 2-2. Maç, bu skorla tamamlandı.

Ayrıca, karşılaşma boyunca birçok oyuncu kart gördü. Amed Sportif Faaliyetler’den Dia Saba (Dk. 65), Muhammed Yıldırım (Dk. 83), Oktay Aydın (Dk. 83) ve Kahraman Demirtaş (Dk. 86) sarı kart gördü. Erzurumspor’dan ise G. Giorbelidze (Dk. 29), Mustafa Yumlu (Dk. 87) ve Eren Tozlu (Dk. 88) sarı kartla cezalandırıldı. Maç sonunda, Amed Sportif Faaliyetler ve Erzurumspor, 2-2’lik eşitlikle sahadan ayrıldı.