Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor’u 8-1 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Statta gerçekleştirilen karşılaşmada, hakemlik görevini Ömer Faruk Gültekin, Güner Mumcu Taştan ve Faruk Yağlı üstleniyor. Adana Demirspor’un kadrosunda yer alan oyuncular arasında Deniz Eren Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak (Dk. 67 Yücel Gürol), Caner Kaban, Ahmet Bolat (Dk. 67 Mert Menemencioğlu), Enes Erol (Dk. 81 Samet Akif Duyur), Gökdeniz Tunç (Dk. 59 Ahmet Yılmaz), Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 59 Sefa Gülay) ve Ozan Demirbağ bulunuyor.

A MED SPORTİF FAALİYETLERİN KADROSU

Amed Sportif Faaliyetler ise Erce Kardeşler (Dk. 78 Bartu Kaya), Mehmet Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp, Aytaç Kara (Dk. 75 Çekdar Orhan), Sinan Kurt, Emrah Başsan (Dk. 64 Traore), Fernando (Dk. 63 Afena-Gyan), Sabi’a (Dk. 75 Moreno) ve Diagne ile maça çıktı.

MAÇIN SONUCU VE GOLLER

Karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor’u deplasmanda 8-1 gibi farklı bir skorla yeniyor. Gollerin dağılımı ise şöyle gerçekleşiyor: Dk. 18 ve 45+4’te Fernando, Dk. 36, Dk. 85 (penaltıdan) ve 90’da Diagne, Dk. 49’da Emrah Başsan, Dk. 62’de Sabi’a, Dk. 71’de Traore (Amed Sportif Faaliyetler) ve Dk. 28’de ise Ahmet Bolat. Sarı kart gören oyuncular arasında Dk. 21’de Enes Erol ve Dk. 88’de Ali Fidan (Adana Demirspor), Dk. 87’de ise Traore (Amed Sportif Faaliyetler) yer alıyor.