Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor’u yendi

MAÇIN DETAYLARI

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Güner Mumcu Taştan, Faruk Yağlı

ADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer – Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak (Dk. 67 Yücel Gürol), Caner Kaban, Ahmet Bolat (Dk. 67 Mert Menemencioğlu), Enes Erol (Dk. 81 Samet Duyur), Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 59 Sefa Gülay), Gökdeniz Tunç (Dk. 59 Ahmet Yılmaz), Ozan Demirbağ

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler (Dk. 78 Bartu Kaya), Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Dk. 75 Çekdar Orhan), Emrah Başsan (Dk. 64 Adama Traore), Dia Saba (Dk. 75 Mosquera), Fernando (Dk. 63 Gyan), Diagne

KARTLAR VE GOLLER

SARI KARTLAR: Enes Erol, Ali Fidan (Adana Demirspor) – Adama Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

GOLLER: Dk. 28 Ahmet Bolat (Adana Demirspor) – Dk. 18 ve Dk. 45+4 Fernando, Dk. 36, Dk. 85 (P) ve Dk. 90 Diagne, Dk. 49 Emrah Başsan, Dk. 62 Dia Saba, Dk. 71 Adama Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

1’inci Lig’in 4’üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’e 8-1 yenildi.

MAÇIN ÖZETİ

18’inci dakikada Murat Uçar’ın ortasında Diagne’nin içeri çevirdiği topa Fernando kafa vuruşu yaptı ve top ağlara gitti: 0-1. 28’inci dakikada Caner’in pasını alan Ahmet, ceza alanına sağ çaprazdan girdi ve şutunu çekti. Top ağlarla buluştu: 1-1.

36’ncı dakikada konuk ekip, Murat’ın pasıyla yeniden öne geçti. Diagne’nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-2. 45+4’üncü dakikada Murat Uçar’ın ortasıyla Fernando kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara yolladı: 1-3.

49’uncu dakikada Emrah Başsan, Dia Saba’nın pasıyla sağ kanatta topla buluştu. Kafayla vurduğu top ağlara gitti: 1-4. 62’nci dakikada Dia Saba’nın yaptığı vuruş da topu ağlara gönderdi: 1-5.

71’inci dakikada Kadir’in kaleci Deniz’e atmak istediği top kısa düştü, Gyan topu kaptı ve Adama Traore’in vuruşu ağlarla buluştu: 1-6. 82’nci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Moreno, Ali Fidan’ın müdahalesiyle yere düştü. Hakem penaltıyı verdi ve 85’inci dakikada Diagne, topu ağlara yolladı: 1-7.

90’ıncı dakikada Murat Uçar’ın pasında Diagne, arka direkte boş kaleye şutunu çekti ve top ağlarla buluştu: 1-8.