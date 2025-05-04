Amed Sportif Faaliyetler, Adanaspor’u 4-0 yendi

MATCH SUMMARY

Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 37. haftasında Adanaspor’u sahasında 4-0 mağlup etti. Maçta hakemleri Alper Karasu, Kadir Beyaz ve Kadir Akıllı yönetti. Amed’in kalecisi Erce Kardeşler ile savunma oyuncuları Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer (Dk. 46 Veli Çetin), Murat Uçar (Dk. 46 Batuhan Tur), Cassubie (Dk. 74 Lourenço), Ömer Bayram (Dk. 61 Alberk Koç) ve oyuncuları Yılmaz Ceylan (Dk. 74 Doğacan Davas), Oktay Aydın, Mosquera ve Fernando mücadele etti. Adanaspor’da ise kaleci Nurullah Aslan, savunma oyuncuları Yasin Midiliç, Feyzi Yıldırım (Dk. 90 Samet Eylik), Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay, Hıdır Aytekin yanı sıra Doğukan Emeksiz (Dk. 64 Burhan Tuzun), Endri Çekici (Dk. 64 Orkan Çınar), Metehan Altunbaş, Emir Can Aksu ve Daniel Candeias sahada yer aldı.

GOAL BREAKDOWN

İlk gol, 22. dakikada Traore’nin vuruşu ile geldi. Yılmaz Ceylan, sol kanattan kazandığı topu ceza sahasına getirerek Traore’ye aktardı. Traore, topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı. 23. dakikada Oktay Aydın’ın Fernando’nun pasına yerden yaptığı vuruş sonrasında Amed, 2-0 öne geçti. İlk yarı Amed’in bu üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda, 58. dakikada Yılmaz Ceylan, Fernando’nun pasında topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı. 89. dakikada Moreno, Traore’nin pasıyla sağ köşeden ağları havalandırdı ve Amed’in gol sayısını 4’e çıkardı. Karşılaşma sonucunda başka gol olmayınca Amed Sportif Faaliyetler, maçı 4-0 galip bitirdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER ANILDI

Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları, İstanbul’da tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i unutmadı. Oyuncular, sahaya ‘Yüreğimizde yaşayacaksın Sırrı abi’ yazılı pankartla çıktı. Ayrıca tribünlerde, ‘Baba İshak Ölümsüzdür’ yazılı ve Önder’in fotoğrafının olduğu posterler açıldı. Maçın başlama düdüğünde her iki takım futbolcuları bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak, tribünlerden de alkışlarla destek geldi.