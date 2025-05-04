Amed Sportif Faaliyetler, Adanaspor’u Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Alper Akarsu, Kadir Beyaz, Kadir Akıllı

Amed Sportif Faaliyetler İlgili Oyuncular: Erce Kardeşler, Murat Uçar (Dk. 46 Batuhan Tur), Uğur Adem Gezer (Dk. 46 Veli Çetin), Mehmet Yeşil, Traore, Cassubie (Dk. 74 Lourenço), Ömer Bayram (Dk. 60 Alberk Koç), Yılmaz Ceylan (Dk. 74 Doğan Can Davas), Oktay Aydın, Mosquera, Fernando

Adanaspor İlgili Oyuncular: Nurullah Aslan, Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz (Dk. 64 Burhan Tuzun), Candeias (Dk. 84 İsmail Solmaz), Endri Çekiçi (Dk. 64 Orkan Çınar), Metehan Altunbaş, Yasin Arda Midiliç, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 90 Samet Emlik), Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay, Emir Can Aksu

MAÇIN SONUCU

Goller: Dk. 21 Traore, Dk. 23 Oktay Aydın, Dk. 58 Yılmaz Ceylan, Dk. 89 Mosquera (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 5 Uğur Adem Gezer, Dk. 37 Murat Uçar, Dk. 81 Oktay Aydın (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 70 Candeias, Dk. 82 Metehan Altunbaş (Adanaspor)

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Adanaspor’u 4-0 ile farklı bir skorla mağlup ediyor.