Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK’yı yendi

AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI KAZANDI

Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 35’inci haftasında kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Çorum FK’yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç, Diyarbakır’da bulunan stadyumda gerçekleştirildi. Hakemler Muhammet Ali Metoğlu, Nurettin Dinçer Demir ve Azad İlhan görev aldı.

İLK YARIDA GOL GELDİ

Maçın başlama düdüğünün ardından, 13’üncü dakikada Amedsporlu Fernando, rakip takımın oyuncusunun müdahalesiyle ceza alanında yere düştü. Hakem Metoğlu, penaltı kararını verdi ancak Moreno’nun kullandığı penaltı atışı direğe çarparak geri döndü. Devam eden dakikalarda, 23’üncü dakikada Çorum FK’nın Burak Süleyman’ın şutu üst direkten dışarı gitti. 43’üncü dakikada ise Amedsporlu Çekdar Orhan, Moreno’ya harika bir pas atarak onun gol atmasını sağladı. İşte bu gol, ilk yarının sonucunu belirledi: Amed Sportif Faaliyetler 1-0 öne geçti.

GERGİNLİK ANLARI YAŞANDI

İkinci yarıda 64’üncü dakikada Burak Süleyman ve taraftarlar arasında bir gerginlik oluştu. Bu durum, tribünden sahaya yabancı maddelerin atılmasına yol açtı ve maç bu nedenle durduruldu. Ayrıca, 76’ncı dakikada Amedspor’da Cassubie’nin yerden vuruşu kalecide kaldı, ancak Amed Sportif Faaliyetler maç boyunca yaptığı etkili oyunla galibiyeti elde etti.

DESTEK PANKARTI AÇILDI

Müsabaka öncesinde Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası tedavi olan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için “Geçmiş Olsun Sırrı Abi” yazılı pankartla sahaya çıktı. Taraftarlar da “Barışın Yüreği Büyüktür, Bu Yürek Susmayacak, Seninleyiz Sırrı Abi” yazılı pankartlar açarak desteklerini gösterdi.