Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan’ı transfer etti

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Trendyol 1. Lig’in güçlü takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, dikkat çeken transferlere devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip, Sakaryaspor kampına katılan fakat sözleşmesi gerçekleşmeyen Emrah Başsan’ı kadrosuna dahil etti.

EMRAH BAŞSAN İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, profesyonel futbolcuyla 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi verildi. Açıklamada, “Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Emrah Başsan’a Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz.” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Göcek Mahallesi’nde Su Hattı Yenileniyor

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirmek ve çevre temizliği sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor. MUSKİ, 400 metrelik su hattı deplasmanını tamamladı.
Haberler

Kayseri’de 38 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de, çeşitli suçlardan 38 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 25 yaşındaki A.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.