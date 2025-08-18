Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan’ı transfer etti

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR
Trendyol 1. Lig’in güçlü takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, dikkat çeken transferlere devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip, Sakaryaspor kampına katılan fakat sözleşmesi gerçekleşmeyen Emrah Başsan’ı kadrosuna dahil etti.
EMRAH BAŞSAN İLE SÖZLEŞME İMZALANDI
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, profesyonel futbolcuyla 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi verildi. Açıklamada, “Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Emrah Başsan’a Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz.” denildi.