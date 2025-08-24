Amed Sportif Faaliyetler Galibiyet Aldı

GALİBİYETİ HAYAL EDİYORUZ

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında sahasında Özbelsan Sivasspor’u 4-2’lik sonuçla mağlup etti. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, bu karşılaşmanın ardından galibiyetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İhtiyacımız olan bir galibiyeti aldık” ifadesini kullandı. Altıparmak, basın toplantısında, geçen hafta son dakikada kaybettikleri 3 puanı hatırlatarak, bu hafta maça başından sona kadar hâkim olduklarını dile getirdi. Kendi oyun sistemlerinde “devamlı golü kovaladıklarını” belirten Altıparmak, “Maçın geneline baktığımızda 4-2 kazandık ama çok daha farklı bir skor çıkabilirdi” şeklinde konuştu.

OYUNCULARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Oyunlarının kalitesinden ötürü memnuniyetini aktaran Altıparmak, “Giren ve çıkan tüm oyuncular sahaya yüreğini koydu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum” dedi. İlk galibiyetlerinin taraftarlarına hediye olduğunu ifade eden Altıparmak, kazanılan bu galibiyetin sadece bir maç olduğunu, fakat ihtiyaçları olan bir galibiyet olduğunu vurguladı. “Bundan sonra oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Eksiklerimiz, yaptığımız hatalar var mı bunları da çok fazla çalışacağız” diye ekledi. Görüşlerini şu şekilde tamamladı: “Hak eden bir Amedspor takımı vardı, hak ettik, galip geldik.”

KÖTÜ SENARYOYA MARUZ KALDIK

Özbelsan Sivasspor’un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ise yapılan planların en kötü senaryosunu yaşadıklarını belirtti. Sezon başının özellikle zorlu geçeceğini vurgulayan Korkmaz, kadroda bazı değişiklikler yapmalarına rağmen “takımın kalitesini henüz sağlayamadıklarını” açıkladı. “Bu transferleri yapmak için, bu değişimi sağlamak için performansından memnun olmadığımız arkadaşlarla vedalaşmamız gerekiyor ama mukavelesi devam eden oyuncular ve uluslararası mukaveleler konusunda sıkıntımız var” diye sözlerine devam etti. Horoz, “Daha önceden beklediğim bir senaryo olduğu için üzgünüm ama umudumu kaybetmedim. İçsel sürecimizi Pendik maçından sonra tamamlamamız gerekiyor. Oyun disiplininden kopmamızın bedelini çok ağır ödedik” şeklinde görüş belirtti. Maçın kalitesi üzerinde fazla söylenecek bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.