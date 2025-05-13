Amed Sportif Faaliyetler, Keita ile ayrıldı

AMED SPORTİF FAALİYETLER VE CHARLY KEITA YOL AYRIMINA GİDİYOR

Amed Sportif Faaliyetler, Belçika’dan transfer edilen forvet Charly Keita ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı. 1’inci Lig’de mücadele eden kulüp, devre arasında Beerschot VA’dan transfer edilen Keita ile ilgili bir duyuru yaptı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Charly Keita ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Keita’ya kulübümüze sağladığı katkılar ve sözleşme fesih sürecindeki kolaylıkları için teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz” ifadesi yer aldı.

PERFORMANSI VE İSTATİSTİKLERİ

Charly Keita, Amed Sportif Faaliyetler formasıyla 15 maçta görev aldı ve 2 gol atmayı başardı. Hücum hattında bazı dönemlerde etkili olan Keita, ayrıca 2 kez sarı kart gördü.