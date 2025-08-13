Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne’yi transfer etti

AMED SPORTİF FAALİYETLER MBAYE DİAGNE İLE ANLAŞTI

Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Diagne, kulübün başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katılımıyla merkez Kayapınar ilçesindeki Amed Store’da gerçekleştirilen imza töreninde kendisini yeşil-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

TAM AMACIMIZ SÜPER LİGE YÜKSELMEK

İmza töreninin ardından Diagne, bir gazetecinin sorusu üzerine takımın ve kendi hedefinin Süper Lige yükselmek olduğunu dile getirdi ve bunun için elinden geleni yapacağını ifade etti. Diagne, “Hedefim en az 25 gol. Belki daha fazla da olabiliyor. Futbol takım oyunu, o yüzden kimse bunu tek başına yapamaz. Bunu takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğim. Elimden gelen her şeyi yapmak için buraya geldim. Taraftarlarımızın da desteğiyle Süper Lig’e yükseleceğimizi ümit ediyorum.” şeklinde konuştu.