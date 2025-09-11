No menu items!
    Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor Maçını Hazırlıyor

    AMED SPORTİF FAALİYETLER’İN MAÇ HAZIRLIKLARI

    Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Pendikspor’u ağırlayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri’nde antrenman gerçekleştiriyor.

    ANTRENMAN DETAYLARI VE DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR

    Antrenman sırasında futbolcular, pas, savunma ve hücum üzerine yoğun çalışmalar yapıyor. Amed Sportif Faaliyetler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    ÖNEMLİ

    Haberler

    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Din Heyetiyle Görüştü

    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki din adamlarıyla bir araya gelerek manevi birliği güçlendirme ve dini reformları tartıştı.
    Haberler

    İbni Sina Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

    AK Parti Kadın Kolları, İbni Sina Haftası dolayısıyla Beykoz’da gerçekleştirdiği etkinlikle sağlık ve şifalı bitkilerin önemini vurguladı. Katılımcılara baharat keseleri ve doğal içecekler ikram edildi.

