Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor Maçını Hazırlıyor

AMED SPORTİF FAALİYETLER’İN MAÇ HAZIRLIKLARI

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Pendikspor’u ağırlayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri’nde antrenman gerçekleştiriyor.

ANTRENMAN DETAYLARI VE DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR

Antrenman sırasında futbolcular, pas, savunma ve hücum üzerine yoğun çalışmalar yapıyor. Amed Sportif Faaliyetler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.