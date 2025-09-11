Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor’u Ağırlayacak

AMED SPOR KULÜBÜ’NÜN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Pendikspor’u ağırlayacağı maça yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medyadaki hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Şehmus Özer Tesisleri’nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, pas çalışmaları, savunma ve hücum odaklı antrenmanlar yapıyor.

ANTRANMANLARA DEVAM EDİLECEK

Amed Sportif Faaliyetler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlık sürecine devam edecek. Ekibin yoğun bir şekilde çalışarak maça en iyi şekilde hazırlanması hedefleniyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Din Heyetiyle Görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki din adamlarıyla bir araya gelerek manevi birliği güçlendirme ve dini reformları tartıştı.
İbni Sina Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

AK Parti Kadın Kolları, İbni Sina Haftası dolayısıyla Beykoz’da gerçekleştirdiği etkinlikle sağlık ve şifalı bitkilerin önemini vurguladı. Katılımcılara baharat keseleri ve doğal içecekler ikram edildi.

