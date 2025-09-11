Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor’u Ağırlayacak

AMED SPOR KULÜBÜ’NÜN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Pendikspor’u ağırlayacağı maça yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medyadaki hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Şehmus Özer Tesisleri’nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, pas çalışmaları, savunma ve hücum odaklı antrenmanlar yapıyor.

ANTRANMANLARA DEVAM EDİLECEK

Amed Sportif Faaliyetler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlık sürecine devam edecek. Ekibin yoğun bir şekilde çalışarak maça en iyi şekilde hazırlanması hedefleniyor.