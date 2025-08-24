Amed Sportif Faaliyetler, Sivasspor’u Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 3’üncü haftasında Sivasspor’u kendi sahasında 4-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta, Amed Sportif Faaliyetler’den Dia Saba, 33, 46 ve 60’ıncı dakikalarda üç gol atarak hat-trick yapma başarısını gösterdi. Ekibin dördüncü golünü ise 85’inci dakikada Moreno kaydetti.

GOLLER VE HAZIRLIK

Sivasspor’un atağında ise ilk gol, 71’inci dakikada Bekir Böke’nin penaltıdan kaydettiği golle geldi. 89. dakikada Luan, takımına ikinci golü kazandırarak maçtaki skoru belirleyen isim oldu.

TARAFTAR VE ATMOSFER

Maç, yoğun bir taraftar desteği altında gerçekleştirildi. Amed Sportif Faaliyetler’in performansı, taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı ve takıma olan destekleri, maçın seyrine olumlu şekilde yansıdı.