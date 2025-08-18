Amed Sportif Faaliyetler Üzgün, Seri İstiyor

MAÇIN SONUCU VE DUYGULAR

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Amed Sportif Faaliyetler’in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, taraftarlarına 3 puan veremediği için üzgün olduğunu ve ilerleyen haftalarda iyi bir seri yakalamak istediklerini ifade etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, “3 puanı kaçırdığımız için çok üzgünüm” diyen Altıparmak, taraftarın maç boyunca kendilerini desteklemesinin önemine vurgu yaptı.

İYİ OYUN VE KAÇIRILAN FIRSATLAR

Maçın iki devreli geçtiğini belirten Altıparmak, ilk yarının istekleri doğrultusunda geliştiğini dile getirdi. “İyi bir takıma karşı mücadele verdik. Maçın ilk bölümünde bitirecek pozisyonlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik” sözleriyle kaçırılan fırsatları ele aldı. İkinci yarının başlangıcında Erzurumspor’un daha fazla topa sahip olduğunu söyleyen Altıparmak, 60. dakikadan itibaren takımının tempoya sokmaya çalıştığını belirtti. Fernando ile 2-1 öne geçtiklerinde istediklerine yaklaştıklarını ancak ardından pas trafiğini sürdüremediklerini söyledi.

HEDEFLER VE TARAFTARLA BÜYÜK SERİ

“2-1’i yakaladıktan sonra rakip daha fazla üzerimize gelmeye başladı. Hatalarımızı izleyeceğiz çünkü bir hedefimiz var.” şeklinde konuşan Altıparmak, bu hedefe ulaşmak için özellikle ev sahipliği yaptıkları maçları kazanmanın önemine değindi. Tek üzüntülerinin taraftara veremedikleri 3 puan olduğunu belirten Altıparmak, “İnşallah önümüzdeki hafta bu 3 puanı onlara verip iyi bir seri yakalamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ERZURUMSPOR FK’YA DAİR BAŞARILI MÜCADELE

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise oyuncularının maçı asla bırakmadığını belirtti. Oyun disiplininden kopmadıklarını söyleyen Özbalta, “Aldığımız 1 puan bizim için son derece mutluluk verici, ileriye umutla baktırıyor bize.” dedi. Önlerinde daha 36 maç bulunduğunu hatırlatarak, “Bu makas uzun bir makas, ileriye doğru istikrarlı bir şekilde taşımalıyız.” açıklamasında bulundu. Ligin henüz başında olduklarını dile getiren Özbalta, “Bu köprünün altından çok sular akar.” diyerek dikkat çekti.