Amed Sportif Faliyetler’in Hk. Kötüydü

MEHMET ALTIPARMAK’IN AÇIKLAMALARI

Amed Sportif Faliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, “Golü atamadığınız zaman rakip ister istemez üzerinize geliyor. Tabii bunda hakemin de çok büyük etkisi vardı” dedi. Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Amed Sportif Faliyetler, deplasmanda Çorum FK’ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın akabinde düzenlenen basın toplantısında Altıparmak, maça istedikleri gibi başladıklarını, ancak gol bulamadıklarını ifade etti.

HAKEM PERFORMANSINA TEPKİ

Altıparmak, gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini belirtirken, “Maçın ilk 20 dakikasında hem istediğimiz oyunu oynadık hem de istediğimiz arkaları yaptık. Belki golü atmış olsaydık, bundan çok farklı şeyler olabilirdi” dedi. Sezonun ilk maçı olması ve deplasmanda ligde şampiyonluğa oynayan bir rakibe karşı istediklerini yapmalarına rağmen, golü atamadıklarında rakiplerinin üzerlerine geldiğini vurguladı. Ayrıca, kötü hakem performansından şikayet eden Altıparmak, “Çorum FK için iyi oldu çünkü bütün kararlarını onların lehine verdi” dedi. Bunun bir bahane olmadığını da ekledi.

ÖNÜMÜZDEKİ MAÇ İÇİN HAZIRLIK

Altıparmak, kırmızı kart gören oyuncularının yaptığı pozisyonların aynısını rakip oyuncuların birkaç kez yapmasına rağmen, ceza almadıklarını belirtti. Son olarak, sezonun ilk maçında mağlup oldukları için üzgün olduklarını, taraftarları galibiyetle göndermek istediklerini, ligin devam ettiğini ve önlerinde Erzurumspor maçı olduğunu ifade etti. Çorum FK’ya başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.