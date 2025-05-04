Amed Sportif Üzerine Açıklama Yaptı

MÜCADELE DOLU BİR MAÇ

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Öncelikle çok önemli bir insanı Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik, mekanı cennet olsun. Ailesine de sabır diliyorum.” dedi. Adanaspor’un ligden düşmeyi garantilediğini belirten Çetin, “Aslında maça kötü başladık, sonrasında golleri bulduktan sonra ritmimizi de yakaladık. Topun hakimi bizdik zaten, daha fazla pozisyon üretebilirdik.” ifadelerini kullandı. Takımının farklı skorla kazandığını açıklayan Çetin, “3 puan aldık. Ama maalesef geçen hafta kaybettiğimiz için bu haftanın çok fazla önemi olmadı. Yine de 3 puanı hanemize yazdırdığımız için mutluyuz.” diyerek, kalan bir maç için de iyi hazırlanmaları gerektiğine vurgu yaptı.

GELİŞİM VE HEDEF YETERSİZLİĞİ

Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, Amedspor’a başarılar dileyerek, “Kendilerinin hedefi var. Hedefi olmayan takımlarda düşüşler olur. Bu da insanları incitiyor.” değerlendirmesinde bulundu. Genç oyuncularının sahada iyi bir performans sergilediklerini belirten Akbaşlı, “2 genç oyuncumuz A takımına yükseldi. Onlar sahada iyi oyun sergilediler.” dedi. Hedef yokluğunun oyuncular üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken Akbaşlı, “Sahada ne kadar iddian varsa o kadar enerjin olur, ne kadar iddian yoksa o kadar enerjin ve performansın düşer.” açıklamasını yaptı. Takımını kutlayarak, gelecek sezonun planlamalarını yöneticilerinin nasıl yapacağına göre hareket edeceklerini ifade etti.