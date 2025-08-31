Amed Teknik Direktörü, Saygılı Olmayı Vurguladı

MEHMET ALTIPARMAK’IN AÇIKLAMALARI

Amed Sportif Faaliyetler’in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Adana Demirspor ile oynanan maçtan sonra önemli değerlendirmelerde bulundu. Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında oynanan bu karşılaşmayı Amed Sportif Faaliyetler 8-1 gibi etkileyici bir skorla kazandı. Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Altıparmak, “Bugün oyunun başından oyuncularıma söylediğim tek şey rakibe saygılı olmaktı. Bence rakibe gol atmamak büyük saygısızlık” şeklinde bir ifade kullandı.

GENÇ OYUNCULARA CİDDİYET VURGUSU

Altıparmak, genç oyuncularla ilgili olarak, “Ne kadar genç olurlarsa olsunlar onlara karşı ciddi olmak gerekiyor. Çünkü taraftar onları gerçekten müthiş sahipleniyor. İleride Türk futbolunda söz edecek çok iyi 3-4 oyuncuları var” şeklinde konuştu. Takım için en önemli unsurun ciddiyet olduğuna dikkat çeken teknik direktör, devre arasında bu konuyu oyuncularına ilettiklerini söyledi. İkinci yarıda daha dikkatli bir oyun sergilediklerini belirten Altıparmak, “Bence rakibe gol atmamak büyük saygısızlık. Pozisyonun hakkı neyse onu vermeye çalıştık, iyi bir futbol oynadık” dedi.

KANATLARI ETKİLİ KULLANDILAR

Amed’in kanatları kullanma noktasında çok başarılı olduğunu belirten Altıparmak, milli takım arasının ardından eksik oyuncuların gelişeceği müjdesini verdi. “Lige belki kötü başladık ama araya iyi girdik. İyi bir takım olduk, daha iyi olacağız” diye ekledi. Hedeflerine doğru yavaş yavaş ilerlediklerini ifade eden Altıparmak, oyuncularının performansından memnun olduğunu vurguladı.