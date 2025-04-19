Amedspor, Çorum FK’yı 1-0 Yendi

AMEDSPOR VE ÇORUM FK’NIN MAÇI

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Amedspor ile Çorum FK, Diyarbakır Stadyumu’nda bir araya geldi. Ev sahibi ekip, maçı 1-0’lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

BURAK SÜLEYMAN’IN TEPKİSİNE DİKKAT

Karşılaşma sırasında konuk ekip Çorum FK’nın futbolcusu Burak Süleyman’ın, tribünlere yönelik hareketleri büyük dikkat çekti. Burak, tribünlere yakın bir konumda bulunduğu sırada kendisine atılan yabancı maddelere sert bir şekilde tepki gösterdi. Bu durum, futbolcunun tribünlere dönerek yaptığı hareket ile tartışmalara neden oldu.