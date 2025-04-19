Amedspor, Çorum FK’yı 1-0 yendi

AMED SPOR HEM SAHASINDA HEM DE PUANDA GÜÇLENDİ

Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 35’inci haftasında sahasında oynadığı Çorum FK maçını, Moreno’nun attığı golle 1-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapatmayı başardı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AMEDSPOR’U DESTEKLEMEK GEREKEN BİR KONUYDU

Servet Çetin, Amedspor’u desteklemenin önemine dikkat çekerek, “Öncelikle Tuncay hocamı tebrik ediyorum, çok iyi bir takımı var. Bizi iyi analiz etmişler, biz de onları iyi analiz ettik. İlk yarıda rakibe iki geçiş pozisyonu verdik ama ikinci yarıda bunu engelleyerek net pozisyon vermedik” dedi. Topa sahip olmanın kendilerinde olduğunu vurgulayan Çetin, “Orta sahadaki oyuncularımız düştü ve burayı güçlendirmek için hemen takviye yaptık. Bu sayede 3 net pozisyon yakaladık. Golü bulmuş olsaydık daha rahat bir maç izleyecektik. Rakibimiz Play-Off için mücadele ediyor, çok iyi bir takımlar” şeklinde konuştu.

Çetin, “Oyuncularım maça çıkmadan önce tek bir şey istedim. Bugün buradan boynum bükük ayrılmak istemiyorum dedim. Çok şükür oyuncularım beni mahcup etmediler. Amedspor’un başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Hep birlikte Amedspor güçlü, bu destek devam etmeli” ifadelerini kullandı.

ÇORUM FK, DİYARBAKIR’DA GÜZEL AĞIRLANDI

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı ise, Diyarbakır’da güzel ağırlandıklarını belirterek, “Final havasında bir atmosfer vardı. Oyuna iyi başladık ama bazı basit hatalar yaptık” diye konuştu. Taraftarlara teşekkür eden Şanlı, “Kazanmak istiyorduk ama kaybettik. Amedspor danışmanı ve ekibini tebrik ediyorum. Kalan maçlarımızda en iyi mücadeleyi göstereceğiz” dedi. Aynı puanda olmalarının heyecan yarattığını, maçı kazanmak istediklerini de ekledi.