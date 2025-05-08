Amedspor’dan Açıklama: “Sansür Yoktur.”

AMEDSPOR’UN PAYLAŞIMI GÜNDEME OTURDU

Amedspor’un MKE Ankaragücü ile yapacağı maç öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımı, Türk Bayrağı’nın bilerek silindiği iddialarıyla dikkat çekti. TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor’un, sezonun son maçı öncesi gerçekleştirdiği bu paylaşım, kısa süre içinde büyük bir tartışma konusu haline geldi. Diyarbakır temsilcisi, bu iddialarla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

AÇIKLAMA: “HERHANGİ BİR SANSÜR YAPILMADI”

Amedspor’dan yapılan açıklamada, “Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır” denildi. Kulüp, açıklamasında “Kulübümüzün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan ‘Maça Doğru’ temalı görsel, hafta sonu oynayacağımız karşılaşma öncesinde bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtılarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialarla gündeme getirilmektedir” ifadelerine de yer verdi.

Kulüp, bu tür asılsız paylaşımların Amedspor’u değil, sporun temel değerlerini de hedef aldığını belirtirken, “Amedspor olarak, kurulduğumuz günden bu yana sporun birleştirici gücüne inanarak, her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve nefret söylemine kararlılıkla karşı duruyoruz. Bugün de aynı duruşla, kulübümüzü hedef alan bu tür asılsız iddialara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve gerekli yasal süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” açıklamasını yaptı.