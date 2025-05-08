Amedspor’dan Bayrak Açıklaması Geldi

AÇIKLAMALAR SÜRECE GİRDİ

Amedspor’un MKE Ankaragücü maçı öncesi yaptığı paylaşımda ‘Türk Bayrağı’ detayı dikkat çekti. TFF 1. Lig takımlarından Amedspor, sezonun son maçı öncesinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Türk Bayrağı’nın bilerek çıkarıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar hızla kamuoyunda yankı bulurken, Diyarbakır temsilcisi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

KULÜPTEN YENİ BİR AÇIKLAMA YAPILDI

Amedspor’un açıklaması şöyle: “Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır.” Amedspor, resmi sosyal medya hesabında paylaştığı “Maça Doğru” temalı görselin bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtılarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialarla gündeme getirildiğini ifade etti.

Kulüp, “Amedspor’u hedef alan, gerçekle bağdaşmayan bu paylaşımlar; yalnızca kulübümüzü değil, sporda barış, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerleri de hedef almaktadır. Amedspor olarak, kurulduğumuz günden bu yana sporun birleştirici gücüne inanarak, her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve nefret söylemine kararlılıkla karşı duruyoruz. Bugün de aynı duruşla, kulübümüzü hedef alan bu tür asılsız iddialara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve gerekli yasal süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” şeklinde ifade etti.