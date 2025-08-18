Haberler

Amedspor Erzurumspor Maçı TRT Spor’da

AMEDSPOR ERZURUMSPOR MAÇI CANLI YAYIN İZLEME BİLGİLERİ

Amedspor ile Erzurumspor arasında gerçekleşecek karşılaşmanın heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, maçı canlı olarak izleme yollarını araştırıyor. Amedspor Erzurumspor maçı için gerekli tüm bilgilere sahip olabilirsiniz.

MAÇ DETAYLARI VE YAYIN KAYNAĞI

Amedspor Erzurumspor maçı, bu akşam saat 21.30’da başlayacak. Bu müsabaka, Diyarbakır’daki Diyarbakır Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maçı canlı izlemek isteyenler, TRT Spor kanalı üzerinden karşılaşmanın keyfini çıkarabilir. İyi seyirler dileriz!

Gaziantep’te Tramvayın Çarptığı Kişi Yaralandı

Gaziantep'te tramvayın çarptığı 45 yaşındaki A.K. yaralandı. Olay yerine müdahale için polis ve sağlık ekipleri gönderildi; yaralı hastaneye götürüldü.
İskilip’te Küspe-Silaj Makinesi Açıldı

İskilip'te Ziraat Odası'nın sağladığı küspe-silaj paketleme makinesi hizmete girdi. İlk paketleme, Kaymakam Ramazan Polat ile Tarım Müdürü Murat Karaaslan tarafından yapıldı.

