Amedspor, Hakemleri Kınadı, TFF’ye Başvuracak

MAÇTAN SONRA HAREKETLER ÜZERİNE GİDİLDİ

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Çorum FK’yı ağırlayan Amedspor, Diyarbakır Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı 1-0 kazanmasının ardından konuk takım futbolcusu Burak Süleyman’ın tribünlere yaptığı hareketlere yönelik işlemlere başladı. Amedspor, Burak Süleyman’ın maç esnasında taraftarlara yönelik eylemlerini “provokatif ve tahrik edici” bulduğunu belirterek eleştirdi.

HAKEMLERİN TAVRI ELEŞTİRİLDİ

Açıklamada, hakemlerin bu olaylara kayıtsız kalması da kınandı. Hakemlerin tutumu “kabul edilemez bir zafiyet” olarak nitelendirildi. Kulüp yönetimi, söz konusu olayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi bir başvuruda bulunacaklarını ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMADA NELER DENDİ?

Amedspor’un yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bu akşam oynanan Çorum F.K. karşılaşmasında, rakip takım oyuncusu Burak Süleyman’ın taraftarlarımıza yönelik provokatif ve tahrik edici hareketleri, sporun hiçbir değeriyle bağdaşmamaktadır. Bu hareketlere karşı müsabakanın hakem triosunun sessiz kalması ise kabul edilemez bir zafiyettir. Kulübümüz, bu tür sportmenlik dışı davranışları asla kabul etmemektedir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli tüm resmi girişimler, yönetim kurulumuz tarafından ivedilikle yapılacaktır. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü olarak, sporun birleştirici ruhunu savunmaya; her türlü provokasyonun ve adaletsizliğin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

BURAK SÜLEYMAN’IN TEPKİSİ TARTIŞMA YARATTI

Çorum FK futbolcusu Burak Süleyman, tribünlere yakın bir konumda bulunduğu esnada kendisine atılan yabancı maddelere sert bir şekilde tepki gösterdi. 30 yaşındaki futbolcunun tribünlere dönerek yaptığı hareketler, çeşitli tartışmalara neden oldu.