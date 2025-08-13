Amedspor, Mbaye Diagne ile 2 yıllık anlaştı

TRANSFER ANLAŞMASI

Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 2 yıl süreli bir anlaşma yaptı. Diagne, kulüp başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katılımıyla merkez Kayapınar ilçesindeki Amed Store’da düzenlenen imza töreninde sözleşmesini imzaladı.

İmza töreninden sonra Diagne, bir gazetecinin sorusu üzerine takımın hedefinin ve kendisinin de Süper Lige yükselmek olduğunu ifade ederek bunun için elinden geleni yapacağını söyledi. Diagne, “Hedefim en az 25 gol. Belki daha fazla da olabiliyor.” diyerek, takım oyununu vurguladı. “Bunu takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğim. Elimden gelen her şeyi yapmak için buraya geldim. Taraftarlarımızın da desteğiyle Süper Lig’e yükseleceğimizi ümit ediyorum.” şeklinde konuştu.