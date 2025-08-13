Amedspor, Mbaye Diagne ile Anlaşma Sağladı

Amed Sportif Faaliyetler Mbaye Diagne ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Diagne, kulüp başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Amed Store’da düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi onayladı.

Süper Lig Hedefleri

İmza töreninin ardından Diagne, gazetecilere verdiği bir yanıtında, takımın ve kendi hedefinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu ifade ederek, bunun için elinden geleni yapacağını açıkladı. “Hedefim en az 25 gol” diyen Diagne, “Belki daha fazla da olabilir. Futbol takım oyunu, bu yüzden kimse bunu tek başına yapamaz. Bunu takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğim. Elimden gelen her şeyi yapmak için buraya geldim. Taraftarlarımızın da desteğiyle Süper Lig’e yükseleceğimizi ümit ediyorum.” şeklinde konuştu.