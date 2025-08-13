Amedspor, Mbaye Diagne ile Sözleşme İmzaladı

Amed Sportif Faaliyetler Mbaye Diagne ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 2 yıllık bir anlaşma sağladı. Diagne, kulübün başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katıldığı imza töreninde, kendisini yeşil-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Tören, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’ndaki Amed Store’da gerçekleşti.

Takım ve Hedefler

İmza töreninin ardından Diagne, bir gazetecinin sorusu üzerine takımın ve kendisinin amacı olan Süper Lige yükselmek için elinden geleni yapacağını söyledi. “Hedefim en az 25 gol. Belki daha fazla da olabiliyor. Futbol takım oyunu, bu yüzden kimse bunu tek başına yapamaz. Bunu takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğim.” diyen Diagne, taraftarların desteği ile Süper Lig’e yükselebileceklerini umduğunu sözlerine ekledi.