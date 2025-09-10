Amedspor Oyuncusu Diagne Röportaj Verdi

İlk olarak, metni analiz ederek baştan aşağıya anlamını koruyarak yeniden yazalım.

GELİŞMELERİ PAYLAŞAN DİAGNE

Türkiye’ye dönüp 1. Lig ekiplerinden Amedspor’da forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, beIN Sports’a özel açıklamalarda bulundu. Diagne, geçmişte kendisini Süper Lig’in 3 büyük kulübünün hedefi olarak gördüğünü belirtti. “Bugün 26 yaşında birisi olarak aynı performansla transfer olsaydım, tahminimce 40 milyon euro civarında bir transfer olurdu. O dönemde beni Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük takımlar istedi. Ancak Galatasaray’ı tercih ettim, çünkü Galatasaray’ı çok seviyorum.” dedi.

GALATASARAY’IN GOLCÜLERİNE DİKKAT

Eski takımı Galatasaray’ın golcü oyuncularını değerlendiren Diagne, “Icardi ve Osimhen, birbirinden çok farklı futbolcular. Osimhen’e baktığımda benim gibi büyük bir oyuncu görüyorum. Çok koşuyor, birçok gol atıyor ve iyi zıplıyor. Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig’de mücadele ediyor. Bu iki oyuncuya da ihtiyaçları var.” ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

Fatih Terim hakkında övgü dolu sözler kullanan Diagne, “Fatih Terim benim için bir baba figürü. Galatasaray’a transferimde bana çok inandı. Onu çok seviyorum ve Tanrı’nın ona 100 yıl daha ömür vermesi için dua ediyorum.” şeklinde konuştu. Bu sezon Amedspor formasıyla çıktığı 3 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.