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Spor

Amedspor Servet Çetin İle Anlaştı

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Amed Sportif Faaliyetler Servet Çetin ile Anlaşma Sağladı

TFF 1. Lig’de mücadele eden ve 13 puanla 18. sırada bulunan Amed Sportif Faaliyetler, Ersun Yanal’ın ardından teknik direktörlük görevi için Servet Çetin ile bir araya geldi. Kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amedspor’umuza hoş geldin Servet Çetin. Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verdi.

İmza Töreni Gerçekleştirildi

Amedspor’un Şehmus Özer tesislerinde düzenlenen imza törenine, Başkan Yardımcısı Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Dalga katıldı. Burada Servet Çetin ile resmi bir sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp, “Teknik direktörümüz Servet Çetin’e Amedspor’umuzda başarılar dileriz” açıklamasını yaptı.

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