Amedspor, Sırrı Süreyya Önder’i Unutmadı

MAÇ ÖNCESİ DESTEK GÖSTERİLDİ

Amedspor, Trendyol 1. Lig 35. haftasında Çorum FK ile karşılaştığı maç öncesinde, yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i unutmuyor. Futbolcular, Diyarbakır Stadyumu’ndaki karşılaşmaya, “Geçmiş olsun Sırrı abi” yazılı pankartla çıkarak, Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

TRİBÜNLERDEN DE DESTEK

Sırrı Süreyya Önder, sadece futbolcular tarafından değil, tribünlerden de unutulmadı. Maçı izlemek için statta bulunan taraftarlar, Önder’e desteklerini yine pankartlarla gösterdi. Geçtiğimiz hafta aort damarının yırtılması sebebiyle ağır bir kalp krizi geçiren Önder, 12 saatlik bir ameliyat geçirdikten sonra yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.