Amedspor, Sivasspor’u 4-2 yendi

AMED SPORTİF FAALİYETLER İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 3’üncü haftasında sahasında Sivasspor’u 4-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini almış oldu ve puanını 4’e yükseltti. Karşılaşmanın ardından, Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ve Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, basına açıklamalarda bulundu.

SİVASSPOR’DA KIRILGANLIK KONUŞULDU

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, takımının gol yedikten sonra kırılgan bir duruma geçtiğini ifade etti. Korkmaz, “İlk yarı çok dengeli giden, hatta golü yediğimiz anda da son anlarında belki son 5-10 dakikasında tamamen momentumu aldığımız bir maçtı. Yalnız golü yedikten sonra çok kırılganlaştık. Bu kırılganlaşmamız Sivasspor’un bence son 5-6 aylık biraz hikayesini anlatıyor. Ligden düşme psikolojisi, devamında uzun yıllardır Süper Lig’de üst düzey işler yapmış bir camianın ligden düşmesi, pek çok kişiyi, futbolcuyu ve bence kulübü bir buhrana soktu. O yüzden de hangi maçta gol yesek bir kırılganlık yaşıyoruz. İçe kapanıklık yaşıyoruz” dedi. Ayrıca, 2’nci yarıda yaşanan disiplin kaybı ile ilgili, “Oyun disiplininden koptuk. Bu da 2-0 da olabilirdi maç ki 2-0 devam etse belki çevireceğimiz bir maçtı” şeklinde konuştu.

MEHMET ALTIPARMAK: “GALİBİYETİ TARAFTARLARIMIZA HEDİYE EDİYORUZ”

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, galibiyeti hak ettiklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Özellikle iç sahada oynadığımız 2’nci karşılaşma. Geçen hafta talihsiz bir şekilde son dakikalarda 3 puanı kaçırmıştık. Oyun olarak çok iyi oynadığımız ve çok üstün olduğumuz bir maçtı.” Altıparmak, oyuncu değişikliklerinin maç üzerindeki etkisine de değinerek, “Bunu bugün özellikle maçın ikinci yarısında çok fazla yaptık” dedi. Ayrıca, galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini belirtti: “Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz.”