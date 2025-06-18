Amedspor, Teknik Direktörünü Tanıttı

AMED SPOR HAZIRLIKLARINI TANITTI

1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu için Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştığını basına duyurdu. Kayapınar ilçesinde yer alan Şehmus Özer tesislerinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak, Başkan Burç Baysal, Başkan Yardımcısı İhsan Uğur, Genel Sekreter Faruk Korkmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Hadi Yakişan katıldı. Toplantıda konuşan Mehmet Altıparmak, “Burada olmaktan çok mutluyum, bildiğim, tanıdığım bir camiaya geldim. Daha önce Diyarbakırspor’da oynamıştım ve bizden ne istendiğini biliyorum. Tek bir hedefimiz var şampiyon olmak. Bunun için buradayız. Bilen var bilmeyen var ama ülkemde 7 şampiyonluğum var. 3 tanesi üst üste olmak üzere bu ligden Süper Lig’e çıkan takımlar. İnşallah 8’inci şampiyonluğu Amedspor ile yaşayacağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Altıparmak, oyun sistemi ve anlayışı ile alakalı da bilgi vererek, “Genelde hücum oynayan, hücum oynatan, ön tarafta oynayan bir takım yaratmak istiyoruz. Özellikle iç saha maçlarında herkesin mutlu olacağı bir takım oluşturmayı amaçlıyoruz. Öncelikle transferlerimiz olacak, takımda gelen ve gidenler olacak. Bununla alakalı hep birlikte bir fikir birliğine varacağız. Burada tek bir şey var Amedspor’un başarısı ve tek hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için buradayız. Sezon sonunda inşallah onlara bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Her Mayıs’ta şampiyonluk kutlanır, bizim de amacımız Mayıs ayında şampiyonluğu kutlamaktır” dedi.

YENİ KULÜP PROJELERİ

Toplantıda söz alan kulüp başkanı Burç Baysal, “Tek başına futbol kulübü olarak değerlendirilmemesi gereken bir kulüpteyiz. 2 tane daha amatör branşlarda yürüyen işlerimiz var. Yeni yönetim kurulumuz ile daha çok halkla beraber hareket eden bir yapı ile bu sezon çıkacağımız formaları kamuoyu önünde paylaştık. Toplamda 5 formanın 2’sini taraftarımıza sunduk. Reklam ve sponsorluk ile ilgili birimimiz yoğun çalışmalar yapıyor. Kulübümüzün ismini kaldırabilecek ve finansal dengesine katkı sağlayacak anlaşmalar yapmak için çalışmalara devam ediyoruz.”

Baysal, geçen yıl stadyum zeminindeki olumsuzluklara dair, “Bu sene karşılaşılmasın diye yönetim kurulumuz bu konuda ortaklaşarak titiz bir çalışma yürütüyor. Gerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarına, gerekse Diyarbakır valisine teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gibi çalışmaların sonlanacağı ve zemin dinlendirilecek. 1’inci maça yetişmese bile, 2’ninci maçı stadyumumuzda oynayacağımızı söylemek istiyorum” ifadesini kullandı.