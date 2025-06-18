Amedspor, Teknik Direktörünü Tanıttı. Başkan Burç Baysal Açıklamalarda Bulundu

AMED SPORTİF FAALİYETLER YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ TANITTI

Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu için anlaştığı teknik direktör Mehmet Altıparmak’ı kamuoyuna tanıttı. Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer tesislerinde düzenlenen basın toplantısında yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak, kulüp başkanı Burç Baysal, başkan yardımcısı İhsan Uğur, genel sekreter Faruk Korkmaz ve futbol şube sorumlusu Hadi Yakişan hazır bulundu. Toplantıda konuşan Mehmet Altıparmak, “Burada olmaktan çok mutluyum, bildiğim, tanıdığım bir camiaya geldim. Daha önce Diyarbakırspor’da oynamıştım ve bizden ne istendiğini biliyorum. Tek bir hedefimiz var şampiyon olmak. Bunun için buradayız. Bilen var bilmeyen var ama ülkemde 7 şampiyonluğum var. 3 tanesi üst üste olmak üzere bu ligden Süper Lig’e çıkan takımlar. İnşallah 8’inci şampiyonluğu Amedspor ile yaşayacağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

BURÇ BAYSAL: YENİ SPONSORLUK ANLAŞMALARI HEDEFİMİZ

Ardından kulüp başkanı Burç Baysal, “Tek başına futbol kulübü olarak değerlendirilmemesi gereken bir kulüpteyiz. 2 tane daha amatör branşlarda yürüyen işlerimiz var. Yeni yönetim kurulumuz olarak baktığınızda daha çok halka danışan, daha çok halkla beraber hareket eden bir yapı ifadesiyle bu sezon çıkacağımız formaları kamuoyu önünde paylaştık. Toplamda 5 formanın 2’sini taraftarımıza, halkımıza sunduk. Reklam ve sponsorlukla ilgili birimimiz var. Bununla ilgili yoğunluklu çalışmaları yapıyorlar. Kulübümüzün ismini kaldırabilecek ve bir şekilde de kulübün finansal dengesine hizmet edecek anlaşmalar yapmak konusunda bu grubumuzda hummalı çalışmalarını yürütüyor” şeklinde konuştu.

Baysal ayrıca, “Geçen yılın en büyük handikaplarından birisi olan stadyumumuzun zeminindeki olumsuz koşullarla bu sene karşılaşılmasın diye yönetim kurulumuz, bu işin paydaşlarıyla ortak olarak titiz bir çalışmanın içerisindedir. Gerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün tüm çalışanlarına gerekse Diyarbakır valimiz ve valilik çalışanlarına bu arada teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu konunun üzerine hassasiyetle duruyorlar. 15 Temmuz gibi çalışmaların sonlanacağı ve 1 aylık bir süre içerisinde dinlendirilecek olan zeminle beraber 1’inci maça yetişmese bile bir şekilde 2’nci maçı stadyumumuzda oynayacağımız haberini paylaşmak isterim” diye ekledi.