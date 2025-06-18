Amedspor’un Yeni Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak

AMED SPORTİF FAALİYETLER’İN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MEHMET ALTIPARMAK

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler’in yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak olarak atandı. Amedspor Şehmus Özer Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende, kulüp başkanı Burç Baysal’ın katılımıyla Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzalandı. Baysal, hedeflerine ulaşma ve camianın beklentilerini karşılama konusunda teknik direktör Altıparmak’a güvendiklerini ifade etti.

STADYUM ZEMİNİNE YENİ DÜZENLEMELER

Baysal, geçen sezon yaşanan stadyum zemini sorunlarının tekrar yaşanmaması için yoğun bir çalışmanın içinde olduklarını belirtti. “Yönetim kurulumuz, işin paydaşlarıyla beraber çok titiz bir çalışmanın içerisinde” diyen Baysal, gençlik spor müdürlüğü ve Diyarbakır valiliği çalışanlarına da teşekkür etti. Çalışmaların 15 Temmuz’da tamamlanacağını ve zemin dinlendirileceğini vurgulayan Baysal, “Birinci maça yetişmese bile bir şekilde ikinci maçı stadyumumuzda oynayacağımız haberini paylaşmak isterim. Bu anlamda kulübün bir kaybı olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, takımlarının 24 Haziran’da Diyarbakır’da toplanarak hazırlıklara başlayacağını aktardı.

MEHMET ALTIPARMAK’IN HEDEFLERİ

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, Amed Sportif Faaliyetler ile sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu dile getirdi. 2000’li yıllarda Diyarbakırspor’da oynadığını hatırlatan Altıparmak, “Ondan dolayı hem Diyarbakır’ı hem de Diyarbakır halkını çok iyi biliyorum. Bu sayede halkın bizden ne istendiğini biliyorum” dedi. Altıparmak, takımlarının tek hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti. “Bizim bir hedefimiz var, şampiyon olmak. Bunun için buradayız. 7 şampiyonluğum var. Bunlardan 3’ü üst üste olmak üzere bu ligden Süper Lig’e çıkan takımlar. İnşallah sekizinci şampiyonluğumuzu da Amedspor’da yaşayacağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.