Amedsportif Faaliyetler Mbaye Diagne İle Anlaştı

Amed Sportif Faaliyetler Mbaye Diagne İle Anlaştı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’de yer alan bir ekip olarak forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 2 yıllık bir anlaşma sağladı. Diagne, kulüple olan sözleşmesini, başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katılımıyla Kayapınar ilçesindeki Amed Store’da gerçekleştirilen imza töreninde imzaladı.

İmza töreninin ardından Mbaye Diagne, bir gazetecinin sorusu üzerine takım ve kendi hedefinin Süper Lige yükselmek olduğunu ifade etti ve bunun için elinden gelen her şeyi yapacağına belirtti. Diagne, “Hedefim en az 25 gol. Belki daha fazla da olabiliyor. Futbol takım oyunu, o yüzden kimse bunu tek başına yapamaz. Bunu takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğim. Elimden gelen her şeyi yapmak için buraya geldim. Taraftarlarımızın da desteğiyle Süper Lig’e yükseleceğimizi ümit ediyorum.” şeklinde konuştu.