Ameer Nemnem Türkiye’de Tedaviyle İyileşti

GAZZE’DE YAŞANAN TRAVMA VE AMER’NİN TEDAVİ SÜRECİ

Ağır yaralanan 12 yaşındaki Ameer Nemnem, Türkiye’deki tedavi ile hayata tutundu. Oğlunun sağlığına kavuştuğunu gören baba Muhammed Nemnem, uçaktan iner inmez apronda secde etti. İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Gazze şeridine yönelik düzenlediği saldırılar sonrasında, sağlık hizmetine ulaşamayan Gazzeliler Türkiye’ye getirildi. Türkiye, Mısır ve İsrail’in ortak koordinasyonu ile gerçekleştirilen operasyonlarda birçok hasta, Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinde tedavi gördü.

HAVA SALDIRISINDA YARALANMA VE TEDAVİ SÜRECİ

Ameer Nemnem, 17 Kasım’da Gazze’deki kendi evinde düzenlenen hava saldırısında yaralandı. Babası Muhammed Nemnem ile birlikte 6’ncı tahliyede Türkiye’ye getirildi. Uçağın Etimesgut Havalimanına inmesinin ardından yaşadığı duygularla apronda secde eden baba Nemnem, bu anı hafızalara kazıdı. Ameer’in Bilkent Şehir Hastanesinde Türk doktorları tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla sağlığına kavuştu. Baba Nemnem, Türkiye’ye geldiklerinde Ameer’in sağlık durumunun oldukça kötü olduğunu, ancak Türk hekimlerin tedavi sürecinin başarılı geçtiğini belirtti.

AMER’İN GÖRME VE İŞİTME SORUNLARI

Baba Nemnem, Ameer’in Türkiye’de sağ gözünden ve sağ kulağından iki operasyon geçirdiğini ifade etti. “Çok şükür şu an yaklaşık olarak yüzde 70 oranında görebiliyor. Doktorlar işitme cihazı kullanmasını önerdi çünkü kulağın iç kısmı çok ciddi zarar görmüş ve yapılabilecek işlem sınırlıymış.” dedi. Ameer’in tedavisinin son aşamalarında şehir hastanesindeki doktorların büyük katkısı olduğunu vurgulayan baba Nemnem, tedavi sürecinin hiçbir aksama olmadan ilerlediğini söyledi.

DUA VE ŞÜKÜR ANLARI

Gazze’deki zorluklar ve çocuğunun tedavisi için Türkiye’ye gelmiş olmanın mutluluğu ile uçaktan iner inmez secde ettiğini aktaran Muhammed Nemnem, “Allah’a şükretmek için secde ettim, Gazze’de bıraktığım çocuklarım için dua ettim.” şeklinde ifade etti. Ayrıca yaşadığı zorlukları ve ailesinden uzakta kalmanın verdiği acıyı dile getirdi.

TÜRK HEKİMLERE TEŞEKKÜR

Türkiye’deki sağlık hizmetinin kendisinin beklentisinin üstünde olduğunu belirten baba Nemnem, “Çocuğum bu kadar iyi bir durumda olabileceğini hayal bile edemezdim.” diye konuştu. Türkiye’nin sağlık alanındaki uzmanlığına dikkat çeken Nemnem, Ameer’in durumu çok riskliyken, Türk doktorların sürekli olarak onlarla ilgilendiğini vurguladı. Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve tüm Türk hekimlerine teşekkür etti.