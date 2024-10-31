“Ameliyat Öncesi Serum Sağlık Çalışanları Tarafından Hayatini Kaybetmesine Neden Oldu”

AMELİYAT ÖNCESİ RAHATSIZLANDI

Diyarbakır’da burun ameliyatı olmak için özel bir hastaneye giden 20 yaşındaki Damla Sakallı, serum uygulamasının ardından ani bir şekilde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Baba Şeyhmus Sakallı, “Ömür boyu onlardan şikayetçiyim. Hamallık yaparak çocuklarımı yetiştirdim, okuttum. Ben ve ailem hiç bunu hak etmedik” ifadelerini kullandı. Damla, nefes almakta güçlük çektiği için burun ameliyatı olmak üzere başvurduğu özel hastaneye yatarak ameliyat sürecine başladı. Ancak ameliyat öncesi uygulanan serum, durumunun kötüleşmesine neden oldu.

HASTANEDE YAŞANAN SÜREÇ

Damla Sakallı’nın durumu hızla ağırlaşarak yoğun bakım ünitesine alınmasına rağmen doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından, yakınlarının gözyaşları arasında Şilbe Mezarlığı’na defnedildi. Aile, Damla’nın ölümünde ihmal olabileceği şüphesiyle hukuki süreç başlattı.

BABANIN İFADELERİ

Şeyhmus Sakallı, kızının burnundaki çatlaklar nedeniyle zorluk yaşadığını ve ameliyat olması gerektiğini dile getirerek, “Damla dünyanın en güzel insanıydı. Ne olursa olsun ameliyat olacağım dedi” diyerek acısını paylaştı. Sürecin başından itibaren hastanede yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirten Sakallı, “Kızım sabah 08.30’da öldü. Beni, ‘Kızın yaşıyor’ diyerek oyaladılar. Hastanenin çevresi yoğun güvenlik önlemleriyle kaplandı. Gece 12’de bana ‘Senin kızın öldü’ dediler” şeklinde yaşananları anlattı.

HASTANE YETKİLİLERİNDEN ŞİKAYET

Baba Sakallı, hastane yetkililerinin kendileriyle irtibata geçmediğini belirterek, “Kızım üniversite bitirmişti, tıbbi sekreter olacaktı. Sağlıkçı olan benim kızım, sağlıkçıların elinde öldü. Ömür boyu şikayetçiyim. Hiç kimseye bırakmam” dedi. Ayrıca, “Bütün çocuklarım için hamallık yaparak çalıştım. Onlar bu ölümü hak etmedi. Ben ölsem bile bu mücadeleyi bırakmam” şeklinde duygularını dile getirdi. Olay hakkında açıklama yapmak istemeyen hastane yönetimi ise yaşanan bu üzüntü verici olay karşısında sessiz kaldı.