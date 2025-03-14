American Airlines Uçağı Denver’da Yandı

Acil İnişte Yangın Oluştu

Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Denver Uluslararası Havalimanı’na acil iniş gerçekleştiren bir American Airlines uçağında yangın meydana geldi. Yoğun dumanlar ve alevlerin ortasında yolcular, uçağın kanadı üzerinde bekleyerek tahliye edildi. Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) yaptığı açıklamaya göre, Texas’a gitmekte olan Boeing 737-800 tipi uçak, motor titreşimleri yaşadığı için Colorado Springs’ten kalkar kalkmaz Denver’a yönlendirildi.

Yolcuların Acil Tahliyesi Gerçekleşti

172 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan American Airlines 1006 sefer sayılı uçak, saat 17:15 itibarıyla Denver’a iniş yaptı. Pist üzerinde ilerlerken uçağın motoru aniden alev aldı. Yolcular, acil tahliye kaydıraklarını kullanarak uçağı hızlıca terk etti. Havalimanının sosyal medya hesabından yapılan bilgiye göre, olayda 12 kişi hafif yaralandı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Yangının Sebebi Belirsiz

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havalimanı itfaiye ekiplerinin tehlikeli yangını söndürmeye çalışırken alevlerin ve siyah dumanların uçağı sarıldığı dikkate çarpıyor. Havalimanı içinden çekilen başka bir videoda ise dumanların yükseldiği sırada yolcuların güvenlik nedeniyle uçağın kanadında bekledikleri görüldü. Yangının çıkış sebebi hâlâ belirlenemedi ve Federal Havacılık İdaresi olayla ilgili bir soruşturma başlatmış durumda.