Amerika, 24 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, 24 Rus diplomatı sınır dışı ediyor.

Rusya’nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi, 24 Rus diplomatı sınır dışı edildiğini duyurdu.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi, Washington’un 24 Rus diplomatın 3 Eylül’e kadar ülkeyi terk etmelerini emrettiğini açıkladı.

Büyükelçi Anatoly Antonov, The National Interest dergisine verdiği röportajda, büyükelçiliğin 3 Eylül’e kadar ABD’yi terk etmesi beklenen 24 Rus diplomatın bir listesini aldığını söyledi.

Antonov, “Neredeyse hepsi, Washington vize verme prosedürlerini aniden sıkılaştırdığı için, yenisini alamadan gidecek” dedi.