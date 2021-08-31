Amerika, Afganistan’dan tamamen çekildi

Amerika Birleşik Devletleri, olaylı başlayan Afganistan’dan çekilme sürecini tamamladı.

ABD askerlerinin Afganistan’dan tahliyesi tamamlandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral McKenzie, “Ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan’ın üzerindeki hava sahasından çekiliyor” dedi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Orgeneral Mckenzie, ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık işgalinin tamamlandığını duyurmak üzere, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ile kameraların karşısına geçti.

McKenzie, “Amerikan vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etmeye yönelik askeri misyonun sonunda, Afganistan’dan çekilmemizin tamamlandığını duyurmak için buradayım. Son C-17 uçağı 30 Ağustos’ta ABD Doğu Yakası saatiyle 15.29’da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan havalandı ve ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan’ın üzerindeki hava sahasından çekiliyor” dedi.

“2 BİN 461 AMERİKAN ASKERİ ÖLDÜ”

McKenzie, “Bu ucuz bir görev değildi. 13’ü geçen hafta DAEŞ bombalı saldırısında olmak üzere toplam 2 bin 461 Amerikan askeri öldü ve 20 binden fazlası da yaralandı.” diye konuştu.

“123 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ”

18 günlük çekilme sürecinde 123 bin kişiyi tahliye ettiklerini söyleyen Orgeneral McKenzie, “Tahliye için havaalanına Amerikan vatandaşlarının alımı son uçağın çıkışından 12 saat önce durduruldu dolayısıyla son anda gelmeye çalışan Amerikalıları getiremedik” dedi.

ROKETSAVARLARI VE HELİKOPTERLERİ BIRAKTILAR

Havaalanındaki ekipmanlara ilişkin de bilgi veren McKenzie, bazı ekipmanların getirildiğini, bazılarının ise kullanılamaz hale getirilerek orada bırakıldığını söyledi.

Orgeneral McKenzie, pazar günü havaalanına yapılan roketli saldırıları önlemek için kullanılan C-Ram roketsavarların son ana kadar aktif olduklarını ancak çekilme ile o silahların kullanılamaz hale getirilerek orada bırakıldığını belirtti.

Havaalanında bıraktıkları diğer ekipmanlarla ilgili ise McKenzie şunları söyledi:

“Birçok MRAP araçları bıraktık. Yaklaşık 70 MRAP, bunlar artık kimse tarafından kullanılamaz. 27 taktik HUMVEE aracını kullanılamayacak şekilde bıraktık. Ek olarak, bir daha asla uçamayacak 73 hava aracı bıraktık.”

Kabil Havalimanı’nı Taliban’a teslim etmediklerini ancak çekilme sırasında Taliban ile koordinasyon kurduklarını belirten McKenzie, Taliban ile gelecekte bir koordinasyon öngörmediğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

29 Şubat 2020’de ABD yönetimi Katar’ın başkenti Doha’da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan’dan çekmeyi taahhüt etmişti.

Ancak 20 Ocak 2021’de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül’ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

Başkent Kabil’i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.