Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, GENIUS Yasası’nı görüşüyor

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SENATOSU GENIUS YASASI İÇİN HAZIRLANIYOR

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, stablecoin piyasasını düzenlemeyi hedefleyen GENIUS Yasası için nihai oylamaya hazırlanıyor. Kripto para sektörü ve küresel finans için önemli etkileri olabilecek bu tasarı, kritik bir usul oylamasını başarıyla geçerek Senato gündemine geldi. Bu düzenlemenin, değerleri itibari paralarla sabitlenmiş dijital varlıkları kapsayan bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçladığı belirtiliyor. Yasanın kabulü, kripto para sektörü açısından yeni bir dönemin başlangıcını işaret edebilir.

TASARIDAKİ OY SAYISI VE DEĞİŞİKLİKLER

Senato’da yapılan ön oylamada tasarı, bazı Demokrat senatörlerin Cumhuriyetçi çoğunluğa katılımıyla 30’a karşı 68 oyla kabul edildi. Bu sonuç, tasarının nihai oylama öncesinde değişikliklere açık olabileceğini gösteriyor. Yasa, Senato’dan geçmesi halinde bir sonraki aşama olan Temsilciler Meclisi’ne sunulacak. Sektör temsilcileri, düzenlemenin getireceği netliğin önemine vurgu yaparken, yasanın içerdiği potansiyel riskler de eleştiriliyor.

Tasarıya yöneltilen en büyük eleştirilerden biri, stablecoin ihraç etme yetkisine sahip kuruluşların kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etme olasılığına yeterli güvence sunmamasıdır. Senatör Elizabeth Warren gibi muhalif isimler, bu yasanın suistimallere zemin hazırlayabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Bu endişeleri gidermek adına, seçilmiş yetkililerin ve ailelerinin stablecoin çıkarmasının engellenmesi için tasarıya ek madde konulması gündemde. Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, stablecoin ihraç eden kurumların ABD hükümetine kaydolması zorunlu olacak.

PİYASA GÖRÜŞLERİ VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Ayrıca, bu kurumların ihraç ettikleri varlıkları bire bir oranında rezervler ile desteklemesi, düzenli denetimlerden geçmesi ve Kara Para Aklanmasının Önlenmesi kurallarına riayet etmesi gerekecek. Piyasa uzmanları, bu adımların geleneksel finans ile Blockchain tabanlı sistemler arasında önemli bir köprü kurabileceğini değerlendiriyor. OKX US Üst Yöneticisi Roshan Robert, bu yasanın lisanslı inovasyonu teşvik ederken merkezi ve merkeziyetsiz sistemler arasında birlikte çalışabilirliğin temellerini attığını belirtiyor. Düzenlemenin, dolar destekli stablecoinler aracılığıyla ABD dolarının küresel finans sistemindeki hakimiyetini güçlendirmesi bekleniyor.

Güncel verilere göre, toplam stablecoin piyasa değerinin yüzde 86,4’ünü dolara endeksli varlıklar olan Tether (USDT) ve Circle (USDC) oluşturuyor. Douro Labs CEO’su Mike Cahill, Amerika’nın bu alanda doğru adımlar atması durumunda sadece kripto piyasasına liderlik etmekle kalmayıp, aynı zamanda gelecek küresel finansal sistemin kurallarını belirleme imkanı bulacağını vurguluyor.