Amerika, Bolsonaro’yu iade edecek mi?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’a eski Brezilya lideri Bolsonaro’nun iadesi konusundaki baskı sürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya’daki son gelişmeler sonrası mensubu olduğu Demokrat Parti’den bazı politikacıların baskısı altında.

Demokrat Parti’den bazı Kongre üyeleri, halen ABD’de bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, ülkesine geri gönderilmesini talep ediyor

Bolsonaro’nun destekçileri Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı’nı basmıştı. Ayrıca hükümet binalarına yönelik saldırıları dışında şiddet içerikli protesto gösterileri de düzenlemişlerdi.

Bolsonaro, seçimi kaybettikten bir süre sonra, yeni başkan Luiz Inaco Lula da Silva’nın görevi devralmasından iki gün önce, 30 Aralık’ta Brezilya’yı terk etti. Bolsonaro’nun ABD’nin Florida eyaletinde, Orlando’da tahmin ediliyor.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Twitter hesabından “Yaklaşık iki yıl önce bugün ABD Kongresi faşistler tarafından saldırıya uğramıştı, yurt dışındaki faşist hareketlerin Brezilya’da da aynısını yapmaya çalıştığını görüyoruz” paylaşımı yaptı.

6 Ocak 2021’de eski ABD Başkanı Donald Trump’ın taraftarları, seçimi kaybetmesinin ardından Kongre’ye saldırmıştı.

Ocasio-Cortez, paylaşımında ABD’nin, Bolsonaro’nun Florida’da kalma hakkını elinden alması gerektiğini de ekledi.

Biden da Twitter üzerinden Brezilya’nın başkenti Brasilia’da “yaşanan vandalizmi” eleştirdi ancak Bolsonaro’nun ABD’deki statüsüyle ilgili bir yorum yapmaktan kaçındı:

“Brezilya’da demokrasiye ve yönetimin barışçıl şekilde el değiştirmesine yönelik saldırıyı kınıyorum. Brezilya’nın demokratik kurumlarına desteğimiz tamdır ve Brezilya halkının iradesine zarar verilemez. Başkan Lula ile çalışmaya devam etmeyi heyecanla bekliyorum.”