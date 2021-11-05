Amerika cephaneliğin kapısını açtı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a savaş uçağı satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 650 milyon dolar değerinde F-15 savaş uçaklarının havadan havaya mühimmat ekipman satışına onay verdiğini açıkladı.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a tahmini değeri 650 milyon dolar olan AIM-120C Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi.” ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 280 AIM-120C füzesinin yanı sıra 596 adet LAU-128 Füze Fıraltma Rayları ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu füzelerin Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri envanterindeki F-15 uçakları ve Eurofighter Typhoon uçaklarında kullanılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.