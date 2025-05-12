Amerika’dan Yardım İstendi, Eleştirildi

ABD-İSRAİL ÇİFTE VATANDAŞI ESİRİN AİLESİNDEN SERT ELEŞTİRİ

Gazze Şeridi’nde tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı esir Itay Chen’in babası, Tel Aviv yönetiminin Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in ateşkes ve esir takası anlaşması için atması gereken adımları atmak yerine, kendilerinden oğullarının serbest bırakılması için ABD’den yardım istemelerini tavsiye ettiğini söyledi. İsrail ordu radyosuna konuşan Itay’ın babası Ruby Chen, hükümetin oğullarının geri getirilmesi için hiçbir adım atmadığını sert bir dille eleştirdi.

İSRAİL HÜKUMETİNE ELEŞTİRİLER

Chen, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in 2024’te ABD’de büyükelçi olduğu dönemde ABD-İsrail çifte vatandaşı esirlerin aileleriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. “İsrail hükümetinden bir bakan bana Amerika’ya gitmemi çünkü orada şansımın daha yüksek olduğunu söylüyor.” ifadesini kullanan Chen, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in elinde esaretinin sürdüğünü vurguladı.

MUHALEFET VE AİLELERDEN PROTESTOLAR

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander, Tel Aviv yönetiminin müdahalesi olmadan ABD ile Hamas arasında yürütülen doğrudan müzakereler sonucunda bugün serbest bırakıldı. İsrail’de muhalefet ve esir yakınları, Gazze’deki esirleri kaderine terk etme suçlamasıyla hükümeti sert bir şekilde eleştiriyor ve sık sık protesto gösterileri düzenliyor.