Amerika gizlice saldırıları izledi

ABD gazetesi Wall Street Journal, Amerika Birleşik Devletleri’nin gizlice İsrail saldırılarını izlediğini iddia etti.

Son beş yılda 400’ü aşkın hava saldırısının arkasındaki perdeyi aralayan gazete, özellikle bir rotadaki operasyonların ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı’na bile bildirildiğini yazdı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin İsrail’le birlikte çok sayıda hava saldırısını gizlice koordine ettiğini ve İsrail savaş uçaklarının Suriye’deki İran milisleri ve diğer yabacı savaş uçaklarını vurduğunu bildiriyor. Gazeteye göre, ABD’li yetkililer bugüne kadar İsrail’in Suriye’deki bombardımanlarına ilişkin çok az söyledi. Söz konusu saldırılar, Tahran yönetiminin Akdeniz kıyısındaki temsilcisi Lübnan Hizbullahına gelişmiş silah akışını durdurmayı, Suriye’deki İranlı askeri güçleri ve diğer milisleri eksiltmeyi hedefliyordu.

Ancak Wall Street Journal, Beşar Esad’ın yanında saf tutan Rusya’ya rağmen gerçekleşen saldırıların perde arkasını araladı. Habere göre, bugüne kadar yüzlercesi gerçekleşen hava saldırılarının çoğu ABD Merkez Komutanlığı ve Pentagon tarafından gözden geçirilip onaylandı.

Haberini halihazırda görev yapan ve eski yetkililere dayandıran Wall Street Journal, ABD’nin hedefinin ise İsrail bombardımanlarının tekrar belini doğrultmaya çalışan terör örgütü DEAŞ’a karşı verilen savaşı etkilememesi.

ABD ve İsrail arasındaki resmi işbirliğinin daha önce bildirilmediğini ve gizlilik içinde kaldığını yazan Wall Street Journal’a göre, söz konusu koordinasyon Washington’ın İran’a karşı yürütülen gölge savaşında yer almadan Tel Aviv’i nasıl desteklediğini gösteriyor.

ABD’liler özellikle Suriye’nin doğusundaki El Tanf üssü yakınlarından geçen İsrail jetlerine odaklandı. Ki, Suriye-Ürdün sınırındaki El Tanf çevresi İsrail’in mütemadiyen vurduğu Suriye-Irak sınırındaki bölgeler için önemli bir rota niteliği taşıyordu. İsrail savaş uçaklarının Irak sınırındaki Elbu Kemal ve Meyadin çevresinde gerçekleştirdiği saldırıların çoğu ABD’liler tarafından onaylandı. WSJ’ye göre, ABD ordusu İsrailllere hedef seçerken yardım etmedi, ayrıca İsrail’deki tüm askeri operasyonlarını da gözden geçirmedi.

WSJ’ye konuşan eski bir ABD’li yetkili koordinasyon için ‘iyi gelişmiş ve ölçüp biçilmiş’ bir süreç tanımlaması yaparken, gazetenin başvurduğu İsrail Savunma Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sürece ilişkin yorum yapmayı reddetti.